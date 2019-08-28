MİT ve Emniyet'ten son dakika operasyonu! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütüne düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bugün FETÖ'nün çok kritik bir ismi yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada ''FETÖ'nün Türkiye imamı M.Y. gözaltına alındı'' denildi.

Dün de şoförü yakalanmıştı

FETÖ'ye büyük darbe indiriliyor. FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral ise dün Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT tarafından yürütülen ortak operasyonla yakalanmıştı.

İstanbul'da operasyon! 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin "Gaybubet evi" olarak bilinen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı adreslerde olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi ile "Bylock Talk And Chat" adlı örgütün haberleşme programını kullandığı belirlenen bir kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.