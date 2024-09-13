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MİT PKK'nın sözde Mahmur kampı sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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MİT PKK'nın sözde Mahmur kampı sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu "Adıl Mardin" kod adlı Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT PKK'nın sözde Mahmur kampı sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'lı Azad Akıncı'nın konumunu tespit etti.

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MİT PKK'nın sözde Mahmur kampı sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Akıncı, Türkiye sınırına 160 kilometre uzaktaki Mahmur'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİT PKK'nın sözde Mahmur kampı sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Terör örgütü adına faaliyette bulunmak ve propagandasını yapmak suçundan bir süre Türkiye'de tutuklu kalan Akıncı, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki bazı faaliyetlerini de yürüttü.

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MİT PKK'nın sözde Mahmur kampı sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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