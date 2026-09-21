MİT koordine etti! Adana'da zehir tacirlerine dev darbe: 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmetcan Kandemir