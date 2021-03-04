MİT destekli TRT1 Teşkilat dizisine bomba transfer Yavuz Bingöl bakın hangi rolde

TRT 1 yeni dizisi Teşkilat için bir hayli heyecanlı... Nefes kesen bir tanıtımla herkeste merak uyandırmayı başaran dizide Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler yer alırken bomba bir ismin daha kadroda olduğu ortaya çıktı.