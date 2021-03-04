MİT destekli TRT1 Teşkilat dizisine bomba transfer Yavuz Bingöl bakın hangi rolde
TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat tanıtım videolarıyla büyük ilgi çekti. Kadroda efsane isim Yavuz Bingöl'ün de yer aldığı ortaya çıktı.
TRT 1 yeni dizisi Teşkilat için bir hayli heyecanlı... Nefes kesen bir tanıtımla herkeste merak uyandırmayı başaran dizide Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimler yer alırken bomba bir ismin daha kadroda olduğu ortaya çıktı.
Teşkilat dizisinde Yavuz Bingöl, eski Mit mensubu kod adı Tespihçi olan Adem karakterini canlandıracak. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.
Teşkilat dizisiyle Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek.
MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşacak.