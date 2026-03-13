BIST 13.093
DOLAR 44,18
EURO 50,54
ALTIN 7.165,88
HABER /  GÜNCEL

MİT Başkanı Kalın'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Kalın, açıklamasında milletin yetiştirdiği müstesna ilim ve irfan insanlarından biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarih mirasımızı büyük bir titizlikle ele alan, engin bilgisi, güçlü kalemi ve kendine has üslubuyla genç kuşaklara tarih bilincini sevdiren ve ilmin vakarını her daim koruyan kıymetli hocamızın hizmetleri her daim şükranla anılacaktır. Merhum İlber Ortaylı'ya Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
