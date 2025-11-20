Miss Üniverse'de temsilcimiz olan Ceren Arslan'dan bayrak tepkisi! "İzin vermediler"

Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Destek olmak için son gündeyiz. Burada Türkiye'yi temsil etmek için bulunuyorum. Hiç tanımadığım insanların bile destek olduğunu görüyorum. Buna rağmen tanıdığım bazı kişilerin neden destek olmadığını merak ediyorum.