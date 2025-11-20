BIST 10.958
Miss Üniverse'de temsilcimiz olan Ceren Arslan'dan bayrak tepkisi! "İzin vermediler"

2025 Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, sahnedeyken Türk bayrağını istedi fakat izin verilmedi. Arslan, o anları sosyal medyada paylaştı.

Miss Üniverse'de temsilcimiz olan Ceren Arslan'dan bayrak tepkisi! "İzin vermediler" - Resim: 1

Ceren Arslan, Tayland'da yarın düzenlenecek Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Miss Üniverse'de temsilcimiz olan Ceren Arslan'dan bayrak tepkisi! "İzin vermediler" - Resim: 2

Final öncesi ulusal kostüm şovu için dün podyuma çıkan Arslan,  Osmanlı motifleriyle bezeli elbisesiyle beğeni topladı. 26 yaşındaki Ceren Arslan, ardından da vücudunu saran altın renkli bir elbise giydi.

Miss Üniverse'de temsilcimiz olan Ceren Arslan'dan bayrak tepkisi! "İzin vermediler" - Resim: 3

Öte yandan Ceren Arslan sahnedeyken destekçilerinden birinin elindeki Türk bayrağını istediğini fakat güvenlik tarafından izin verilmedi.

Bu arada halk oylaması bugün sona erecek. Ceren Arslan sosyal medyada yaptığı paylaşım ile Türk halkından destek istedi.

Miss Üniverse'de temsilcimiz olan Ceren Arslan'dan bayrak tepkisi! "İzin vermediler" - Resim: 4

Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Destek olmak için son gündeyiz. Burada Türkiye'yi temsil etmek için bulunuyorum. Hiç tanımadığım insanların bile destek olduğunu görüyorum. Buna rağmen tanıdığım bazı kişilerin neden destek olmadığını merak ediyorum. 

