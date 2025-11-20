Miss Universe 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Kainat Güzellik Yarışması Miss Universe 2025'e bu yıl Tayland ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından gelen güzeller bu yarışma ile bir araya gelecek.
Kainat Güzellik Yarışması Miss Universe 2025, Tayland’ın ev sahipliğinde düzenlenerek dünyanın dört bir yanından gelen güzelleri bir araya getiriyor. Bu yılki organizasyon, “Aşkın Gücü” temasıyla dikkat çekiyor ve yarışmacılar arasında Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan da bulunuyor. Yarışmanın en önemli yeniliklerinden biri, kazananların tamamen çevrimiçi halk oylamasıyla belirlenmesi. Miss Universe mobil uygulaması üzerinden yapılacak bu oylama, izleyicilere sürece doğrudan katılım imkânı sunuyor. Etkinlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik vurgusuyla güzellik anlayışını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Peki, Miss Universe 2025 ne zaman? Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2025) saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kainat Güzellik Yarışması Miss Universe 2025, 74. kez düzenlenerek güzellik yarışmalarında yeni bir dönemi başlatıyor. Tayland’daki Impact Challenger Hall’da gerçekleşecek organizasyonda 119’dan fazla ülke temsil ediliyor ve bu yıl Mayotte, Nijer ve Filistin ilk kez sahnede yer alıyor. Tayland’da düzenlenecek Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi Ceren Arslan, temsil edecek.Yarışma, yalnızca genç ve bekar kadınlara değil, farklı yaş gruplarından ve yaşam öykülerinden gelen kadınlara da kapılarını açarak kapsayıcı bir format sunuyor. Türkiye adına yarışan Ceren Arslan’ın da yer aldığı bu dev etkinlik, kültürel çeşitliliği ve kadınların güçlenmesini ön plana çıkaran bir platform olarak öne çıkıyor.
MISS UNIVERSE 2025 NE ZAMAN?
Kainat Güzellik Yarışması, 21 Kasım 2025'te gerçekleşecek.
KAİNAT GÜZELLİK YARIŞMASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen Kainat Güzellik Yarışması, 21 Kasım 2025'te Amerikan İspanyolcası televizyon kanalı Telemundo'da yayınlanacak.
Miss Universe 2025 YouTube canlı yayını üzerinden izlenebilecek.