Miss Universe 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kainat Güzellik Yarışması Miss Universe 2025, 74. kez düzenlenerek güzellik yarışmalarında yeni bir dönemi başlatıyor. Tayland’daki Impact Challenger Hall’da gerçekleşecek organizasyonda 119’dan fazla ülke temsil ediliyor ve bu yıl Mayotte, Nijer ve Filistin ilk kez sahnede yer alıyor. Tayland’da düzenlenecek Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi Ceren Arslan, temsil edecek.Yarışma, yalnızca genç ve bekar kadınlara değil, farklı yaş gruplarından ve yaşam öykülerinden gelen kadınlara da kapılarını açarak kapsayıcı bir format sunuyor. Türkiye adına yarışan Ceren Arslan’ın da yer aldığı bu dev etkinlik, kültürel çeşitliliği ve kadınların güçlenmesini ön plana çıkaran bir platform olarak öne çıkıyor.