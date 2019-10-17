Miss Turkey tacı elinden alınan Itır Esen Acun Ilıcalı ile aşk sorusuna ile kez cevap verdi

Esen, Acun Ilıcalı'nın projesinde yer almanın keyfini, ''Beraber bir iş yaptık. Çok keyifli ve güzel bir işti. Şimdi de aramızda bir dostluk ilişkisi var" sözleriyle anlatırken aşk iddiaları hakkında sorulan "Aranızda hiç aşk olmadı diyebilir miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: