Miss Turkey tacı elinden alınan Itır Esen Acun Ilıcalı ile aşk sorusuna ile kez cevap verdi
Bir tweet nedeniyle Miss Turkey birinciliğini kaptıran Itır Esen, Acun Ilıcalı aşk iddialarına ilk kez cevap verdi.
2017 yılında Miss Turkey yarışmasında önce birinliği alarak tacı takan ardından da 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'da attığı tweet nedeniyle tacından olan güzel Itır Esen'in Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Bir dönem TV8'de ekranlara gelen 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan YouTube projesinde sunuculuk yapan Itır Esen'in proje aracılığıyla yakınlaştığı hatta ikilinin aşk yaşamaya başladığı konuşulmuştu.
Itır Esen, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirerek bir şok yaşayan Acun Ilıcalı'ya geçmiş oldun dileklerini ilettiğini söylerken aşk dedikodularına da cevap verdi.
Esen, Acun Ilıcalı'nın projesinde yer almanın keyfini, ''Beraber bir iş yaptık. Çok keyifli ve güzel bir işti. Şimdi de aramızda bir dostluk ilişkisi var" sözleriyle anlatırken aşk iddiaları hakkında sorulan "Aranızda hiç aşk olmadı diyebilir miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: