Miss Turkey 2025 taç sahibini buldu! Türkiye güzeli Sıla Saraydemir kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek Miss Turkey 2025 belli oldu. Bu yıl düzenlenen yarışmada birincilik tacını bakın kim kazandı. 20 aday arasından tacı kazanan isim yıllar önce seçilen güzele benzetildi. İşte Miss Turkey tacının sahibi...
Bu yıl 43’üncüsü gerçekleştirilen Miss Turkey organizasyonunda heyecan doruktaydı. Binlerce başvuru arasından yapılan ön eleme sürecini başarıyla geçen 130 aday, jüri karşısına çıktı. Titiz değerlendirmelerin ardından finale kalan ilk 20 güzel, Türkiye’nin yeni kraliçesi olabilmek için sahneye çıktı.
Final gecesinde jüri koltuğunda Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Say, Şevval Şahin ve Yasin Soy yer aldı. Jüri üyeleri, Türkiye’yi Miss World ve Miss Supranational yarışmalarında temsil edecek isimleri belirledi.
Gecenin sonunda, 20 numarayla yarışan Sıla Saraydemir, jüri tarafından Miss Turkey 2025 birincisi seçilerek tacın sahibi oldu. Yarışmada Miss Supranational Türkiye unvanını ise İlayda Güvenç kazandı.
Sıla Saraydemir, elde ettiği birincilikle Türkiye’yi dünya çapında düzenlenecek güzellik yarışmalarında temsil etmeye hak kazandı.