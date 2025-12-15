Miss Turkey 2025 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye güzeli adayları
|
Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği Miss Türkiye'de büyük heyecan başladı.Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 güzel, önceki gün jüri karşısına çıktı. Değerlendirme sonucu ilk 20'ye kalmayı başaran adaylar, büyük final için kampa girdi.
Miss Turkey'in 43'üncüsü için geri sayım başladı. Büyük final için güzeller kampa girdi.
127
Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya'nın yer aldığı jüri, 130 genç kız arasından 20 finalisti belirledi.
227
BÜYÜK FİNAL TARİHİ
Kampa giren yarışmacılar 19 Aralık'ta finalde yarışacak.
327
Sandıkçıoğlu "Bu yıl 43. organizasyonumuzu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.
427