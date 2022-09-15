Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Listede sürpriz isimler...
|
Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu. Listede sürpriz isimler de var! Her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2022'nin yarışmacıları merak ediliyor. İşte jürinin belirlediği 20 aday ve bilgileri...
1 NUMARA
HANDE DENİZ ULUĞ
BOY: 1.85
YAŞ: 21
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
120
2 NUMARA
GİZEM KOŞAR
BOY: 1.81
YAŞ: 18
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
220
3 NUMARA
DERYA ÇETİNKAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 22
VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
320
4 NUMARA
ESİL KAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
420