Miss Turkey 2021 finalistleri mi Arzum Onan, Azra Akın ve Çağla Şıkel mi?
Miss Turkey 2021 birincisi 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz birinci, ikinci Cemrenaz Turhan, üçüncü Şira Sahilli olurken, yarışma gecesi jüride oturan Azra Akın, Arzum Onan ve Çağla Şıkel'in yıllar geçmesine rağmen hala çok güzel olmaları sosyal medyada tartışma yarattı.
Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Miss Turkey 2021 yarışmasında Su Bige Korucu dördüncü, Şira Sahilli üçüncü, Cemrenaz Turhan ise ikinci seçildi. Sosyal medyada adeta 'hayalkırıklığı' olarak karşılanan yarışma sonucu, beraberinde başka bir tartışmayı da getirdi. Eski Türkiye güzellerinin fotoğrafları paylaşılarak, eski yıllarda yarışmaların daha adil olduğu, katılan yarışmacıların tamamen duru ve estetiksiz güzellikte oldukları konuşuldu. Sosyal medyada dikkat çeken en büyük eleştiri ise, yarışmacıların sosyal medyadaki fotoğrafları ile gerçek halleri arasında fotoşop yüzünden dağlar kadar fark olduğu...
Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye’nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz, tacını geçen yılın birincisi Simay Rasimoğlu’ndan aldı. 23 yaşındaki Dilara Korkmaz, Türkiye’yi Miss World’de temsil edecek.
İŞTE MISS TURKEY 2021'DE 14 NUMARALI DİLARA KORKMAZ'IN BİRİNCİ SEÇİLDİĞİ AN
Sosyal medyada yarışmacılar 'estetik' müdahalelerden geçmiş olmakla eleştirilirken, bu estetik operasyonlar yetmezmiş gibi bir de fotoşop ile bambaşka biri haline gelmekle eleştirildi. Bazı magazin sayfaları yarışmacıların gerçek halleri görüldüğünde, sosyal medya sayfalarındaki ve Miss Turkey çekimlerindeki hallerinin birbiriyle alakası olmadığını yazdı.
Öte yandan Üç Türkiye Güzeli Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan Miss Turkey yarışması için buluştu. Türkiye eski güzelleri Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan da gerçekleşen Miss Turkey için bir araya geldi. Jüri koltuğunda oturan güzellerden Onan 1993’te, Şıkel 1997’de ve Akın ise 2002’de birincilik tacını takmıştı. Çağla Şıkel bu kareyi sosyal medyadan paylaşınca asıl olan oldu...