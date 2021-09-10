Miss Turkey 2021 finalistleri mi Arzum Onan, Azra Akın ve Çağla Şıkel mi?

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Miss Turkey 2021 yarışmasında Su Bige Korucu dördüncü, Şira Sahilli üçüncü, Cemrenaz Turhan ise ikinci seçildi. Sosyal medyada adeta 'hayalkırıklığı' olarak karşılanan yarışma sonucu, beraberinde başka bir tartışmayı da getirdi. Eski Türkiye güzellerinin fotoğrafları paylaşılarak, eski yıllarda yarışmaların daha adil olduğu, katılan yarışmacıların tamamen duru ve estetiksiz güzellikte oldukları konuşuldu. Sosyal medyada dikkat çeken en büyük eleştiri ise, yarışmacıların sosyal medyadaki fotoğrafları ile gerçek halleri arasında fotoşop yüzünden dağlar kadar fark olduğu...