Miss Turkey 2021 finalistleri Kayra Turkovic ve Birsu Deniz hakkında skandal iddia
Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu sosyal medyada ortaya çıkan bir iddia ise adeta skandal niteliğinde... Finalistlerden Kayra Turkovic ve Birsu Deniz'in yarışmadaki jüri üyeleriyle daha önceden birbirlerini tanıdığı ve yarışmada özellikle ön plana çıkarılarak seçilecek isimler olarak belirlendiği konuşuluyor. İşte sosyal medyada dolaşan ispat niteliğindeki o görüntüler...
Miss Turkey 2021 finalistleri belli oldu! "Miss Turkey 2021" Güzellik Yarışması 8 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Finale giren Miss Turkey'ler ülkemizi yurt dışı yarışmalarında temsil edecek. Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar için heyecan dorukta ancak sosyal medyada ekran görüntüleriyle ortaya atılan bir iddia yarışmanın tarafsızlığını ve adaletini sorgulatır cinsten... Miss Turkey finalistlerinden, sosyal medyada ön plana çıkan Kayra Turkoviç ve Birsu deniz'in, yarışmanın ana seçim kadrosu tarafından daha önceden tanındığı ve özellikle ön plana çıkarıldığı ve yarışmanının kazananı olacakları iddiası adeta infial yarattı.
İşte skandal iddiayı ortaya çıkaran o ekran görüntüleri
İşte sosyal medyada 'Miss Turkey Gercekleri' isimli bir Instagram hesabından yapılan o paylaşımlar:
"Evet, hepimiz büyük bir merakla Miss Turkey 2021’i beklerken üzücü bir haberle dikkatinizi çekmek istiyorum.
Fotoğraflarda görmüş olduğumuz kızlarımızın (@birsuakozbek ve kayraturkovic) Miss Turkey’nin coğu güncel paylaşımını beğenmesi sonucu profillerini inceledik ve bakın ne fark ettik!
Henüz yarışma aday adayları bile açiklanmadığı halde bu kızlarımızın takipçiler arasında kurul başkanı Can Sandikçıoğlu, koreograf Yasin Soy ve jüri üyesi Emre Tuna bulunmakta. Sizce de bunların hepsinin bir tesadüf olması çok ütopik değil mi?"
"Kayra Turkoviç’in 14 Şubat’ta paylaşmış olduğu bir gönderiye Farmasi Sinan Tuna’dan yorum, kendisi aynı zamanda bu yılın sponsor ve jürilerinden olur."
"İki torpillimiz Sabit Akkaya’da. Bu torpili elde etmek icin neler yaptıkları merak konusu. Böyle kızlar bir de yurt dışında ülkemizi “temsil edecekler”..."