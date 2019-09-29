Miss Turkey 2019 adayları açıklandı! İşte Miss Turkey 2019 güzelleri
Miss Turkey 2019 Finali için geri sayım devam ediyor. 200'den fazla aday Mıss Turkey 2019 ön elemesi dün gerçekleşti. İşte Miss Turkey olmaya aday 20 finalist
Simay Rasimoğlu
Boy: 1.88
Yaş: 22
Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksek Okulu Mi̇mari̇ Restorasyon Bölümü Mezunu
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Bilgi Nur Aydoğmuş
Boy: 1.80
Yaş: 23
İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Hukuk Bölümü Mezunu
220
Melike Kanbur
Boy: 1.78
Yaş: 24
Boğazi̇çi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Bölümü Mezunu
320
Hüray Ertürk
Boy: 1.77
Yaş: 20
Ortadoğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat Bölümü 1. Sinif Öğrenci̇si̇
420