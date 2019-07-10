Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması'nın 12 finalistinin havuz keyfi

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Antalya'nın geleneksel güzellik yarışması Miss Mediterranean'ın kamp döneminin dolu dolu geçtiğini sözlerine ekleyen Bulut, şunları söyledi: "Koreograflarımız ve eğitmenlerimiz günün belirli saatlerinde finalistlere podyum, zarafet, yürüyüş ve drama gibi başlıklarda eğitim veriyor.''