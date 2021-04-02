Mısırlı sevgilisiyle aşk yaşayan Şeyma Subaşı evlilik tarihini duyurdu! Acun da biliyormuş
Şeyma Subaşı 'Koltuk' programında konuk oldu. Sunucu Buket Aydın'ın ısrarla sormasına dayanamayan Subaşı, düğün tarihi verdi.
Haber Global ekranında Buket Aydın’ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Subaşı, herkesin çok merak ettiği sorulara yanıt verdi. Evlilik konuşmalarının da geçtiği programda Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle dünyaevine gireceği tarihi takipçilerine üstü kapalı şekilde duyurdu.
Üzerinde "Sevgilimin malıyım" yazan ve eleştirilen tişörtü ile ilgili Subaşı, "Ne anlama geldiğini biliyorum. Sonrasında zaten bilerek koymak istedim. Ben o malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum yani." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan 5 gün boyunca uzak kalmasıyla ilgili Subaşı, "Aslında 1 hafta kadar. 1, 1.5 senedir Instagram detoksu denilen, Instagram'dan uzaklaşma, telefonu ele almama, sosyal medya arası vermek istiyordum." diye konuştu.
Yurt dışında yaşamak isteyip istemediği sorulan Subaşı, "Yurt dışında olacağım ama burada da evim olacak. Her ay gidip gelmem gerekecek. Bunu hala konuşuyoruz ama Melisa okula İstanbul'da gidiyor. O yüzden bende git gel yapıyor olacağım." ifadelerini kullandı.
Buket Aydın sordu Şeyma cevapladı...