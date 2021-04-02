Mısırlı sevgilisiyle aşk yaşayan Şeyma Subaşı evlilik tarihini duyurdu! Acun da biliyormuş

Üzerinde "Sevgilimin malıyım" yazan ve eleştirilen tişörtü ile ilgili Subaşı, "Ne anlama geldiğini biliyorum. Sonrasında zaten bilerek koymak istedim. Ben o malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum yani." ifadelerini kullandı.