Mısır'daki piramitlerin sırrı çözülüyor! İşte piramitler hakkında ulaşılan yeni bilgiler

Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde. Antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Sarı olarak bildiğimiz Giza'nın gerçek rengi ortaya çıktı.