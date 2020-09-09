Mısır'da keşfedildi 2 bin 500 yıllık tabutlar 11 metre derinden çıkarıldı

"Tarif edilemez bir his"

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Kahled Al-Anani, bulunan tabutlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni bir arkeolojik keşif yapıldığındaki duygu, tarif edilemez bir his. Sakkara’daki yeni keşfe dair açıklamaları takipte kalın” dedi.