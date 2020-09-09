Mısır'da keşfedildi 2 bin 500 yıllık tabutlar 11 metre derinden çıkarıldı
MISIR’da arkeologlar, 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 13 tahta tabut keşfetti.
Kahire'nin 24 kilometre güneybatısında, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği Sakkara bölgesinde 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu.
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Yerin 11 metre altında bulundu
Arkeologların bölgede yaptığı çalışmalarda, yerin 11 metre altında bulunan tabutların geçen binlerce yıla rağmen iyi korunmuş oldukları açıklandı.
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"Tarif edilemez bir his"
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Kahled Al-Anani, bulunan tabutlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni bir arkeolojik keşif yapıldığındaki duygu, tarif edilemez bir his. Sakkara’daki yeni keşfe dair açıklamaları takipte kalın” dedi.
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