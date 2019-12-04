Mısır'da bulunan mumyadan çıktı! Cinsellikle ilgili sadece kızıl ötesi ışınlar göstiriyor
Antik Mısır'ın sır örgüsü hala çözülmeye devam ediyor. Şimdi de Mısır mumyalarının kızılötesi tarayıcılarla elde edilen görüntülerinde dövmeler tespit edildi. Dövmeler 3.000 yıllık 7 mumya üzerinde bulundu.
Antik Mısır’dan günümüze kalan mumyalar üzerinde bilim insanlarının çalışmaları farklı araçlarla devam ediyor. Antik Mısır’dan kalan mumyalar yeni teknolojilerle de inceleniyor. Son olarak mumyalar, kızılötesi sensörler ile incelenmeye başlandı.
Kızılötesi tarama ile elde edilen bulgular, Amerikan Oryantal Araştırma Okulu’nun 22 Kasım’da gerçekleştirilen yıllık toplantısında açıklandı. Araştırmacılar, 3.000 yıllık 7 mumya üzerinde tarama işlemi yaptıklarını açıkladılar.
Vücutlarında dövme bulunun yedi mumyanın kimlikleri tespit edilemiyor. Ancak mumyaların Deir el-Medina bölgesinde bulunduğu arkeologlar tarafından açıklandı.
Çıplak gözle göremiyorsunuz
Araştırmacıların, 7 mumya üzerindeki keşfinden önce altı farklı mumyada da dövmeler bulunmuştu. Ancak çıplak gözle görülemeyecek kızılötesi ışınla elde edilen yeni veriler, Antik Mısır’ın kültürü hakkında daha fazla bilgi verecek gibi görünüyor.