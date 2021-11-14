Mısır'da akrep istilası! 3 kişi öldü 450 yaralı var
Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde etkili olan kötü hava koşulları akrep sayılarını artırdı. Akrep sokması sonucu 3 kişi öldü yaklaşık 450 kişi yaralandı.
Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü.
Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.
Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı." dedi.
Sel ve kum fırtınalarının bölgede hayatı olumsuz etkilediği, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi.