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Mısır'da akrep istilası! 3 kişi öldü 450 yaralı var

Mısır'da akrep istilası! 3 kişi öldü 450 yaralı var

Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde etkili olan kötü hava koşulları akrep sayılarını artırdı. Akrep sokması sonucu 3 kişi öldü yaklaşık 450 kişi yaralandı.

Mısır'da akrep istilası! 3 kişi öldü 450 yaralı var

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü.

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Mısır'da akrep istilası! 3 kişi öldü 450 yaralı var

Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.

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Mısır'da akrep istilası! 3 kişi öldü 450 yaralı var

Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı." dedi.

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Mısır'da akrep istilası! 3 kişi öldü 450 yaralı var

Sel ve kum fırtınalarının bölgede hayatı olumsuz etkilediği, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi.

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