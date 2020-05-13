Mısır püskülü çayı nasıl yapılır böbrek hastalıklarına birebir!
Mısırın yeşil kabuklarının altında yer alan püsküllerinden yapılan çayın, sağlık için ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Peki mısır püskülü çayının faydaları nelerdir? İşte saymakla bitiremediğimiz bu çayın sağlığa olan faydaları!
Bol miktarda C vitamini içerir
Mısır püskülü çayı bol miktarda C vitamini içermektedir. Zararlı serbest radikallerin ve kalp hastalıklarının vücutta ilerlemesini önlemektedir. Ayrıca tüm hayati organların en iyi şekilde çalışması için gerekli olan düzenli kan dolaşımını sağlar.
Kan şekeri miktarını azaltır
Yüksek tansiyonlu insanlar için bu çay mükemmeldir. Vücuttaki insülin seviyelerini arttırarak kan şekeri seviyelerini azaltır.
Gut hastalarının ağrılarını azaltıyor
Gut hastalarının ağrılarını azaltması için bu çay öneriliyor. Günde 3 bardak mısır püskülü çayı içerek başlayabilirsiniz. Ağrılarınızın azaldığını fark ettiğinizde günde 1 bardağa düşebilirsiniz.
İdrar kaçırma problemine karşı etkili
Uyurken alt ıslatma problemi hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebiliyor. Uzmanlar, bu problemi olan hastaların gece yatmadan önce 1 bardak mısır püskülü çayı içmelerini öneriyor.