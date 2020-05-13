Mısır püskülü çayı nasıl yapılır böbrek hastalıklarına birebir!

Bol miktarda C vitamini içerir

Mısır püskülü çayı bol miktarda C vitamini içermektedir. Zararlı serbest radikallerin ve kalp hastalıklarının vücutta ilerlemesini önlemektedir. Ayrıca tüm hayati organların en iyi şekilde çalışması için gerekli olan düzenli kan dolaşımını sağlar.