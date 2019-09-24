Mısır Firavunu'na hizmet etti yerini bulanlar bir bir öldü! 'Lanetli' denilen Sennedjem mumyası lahitten çıkarıldı
Antik Mısır’da Yeni Krallık döneminde yaşayan üst düzey görevli Sennedjem ve eşine ait olduğu düşünülen, çok iyi korunmuş durumda bulunan mumyalar Kahire’de Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi’nde görücüye çıktı.
Yetkililerin ve basın mensuplarının önünce lahitlerden çıkarılan mumyalar, restore çalışmaları kapsamında uzmanlar tarafından incelendi. Mumyaların, son derece iyi durumda olduğu belirtildi. Daha önce Tahrir Meydanı’ndaki Mısır Müzesi’nde bulunan mumyaların yeni adresinin de artık Kahire olacağı belirtildi.
Sennedjem ve eşi 20 gün boyunca bir sterilizasyon odasında tutulacak, daha sonra da en az bir ay sürmesi beklenen bir süreçle böceklerden arındırılacak. Mumyaların aralık ayında sergilenmesi bekleniyor.
Mısır Firavunu I. Seti ve II. Ramses döneminde Antik Mısır hanedanına hizmet ettiği düşünülen Sennedjem'in günümüzden 3 bin 400 yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. Sennedjem'in Luksor Tapınağı’nı inşa eden işçileri yönettiği düşünülüyor.
Sennedjem ve eşlerinden birine ait olduğu düşünülen mumya, 1886 yılında Fransız Mısır bilimcisi Gaston Maspero tarafından Deir el-Medina’da keşfedilmişti.