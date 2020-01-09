Miray Daner'le barıştığı söylenen Kubilay Aka sessizliğini bozdu bakın neler söyledi

Geçtiğimiz Ağustos ayında 2,5 yıllık ilişkilerini anlaşmalı olarak bitiren Miray Daner ve Kubilay Aka ikilisinin barıştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Daner'in Aka ile barışmak için şart koştuğu söylentileri de olay oldu. Bu iddialar karşısında sessizliğini ilk bozan ise Çukur'un yakışıklı oyuncusu Kubilay Aka oldu.