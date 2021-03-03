Miray Daner'in yeni mesleği şaşırttı BluTV'deki Saygı'da oynamıştı

Pandemi döneminde şans dersleri alan Daner verdiği bir röportajda "Şan dersleri alıyorum. Şan dersi alırken müzik üzerine yoğunlaşmak gibi bir planım yok. Müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum ama meslek olarak yaparım dediğim bir alan değil" demişti.