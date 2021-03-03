Miray Daner'in yeni mesleği şaşırttı BluTV'deki Saygı'da oynamıştı
Saygı dizisinde Boran Kuzum'la döktüren Miray Daner, oyunculuğun yanı sıra yeni bir mesleğe de el attı.
Son olarak BluTV'de yayımlanan Saygı dizisinde Nejat İşler, Boran Kuzum gibi isimlerle rol alan Miray Daner, imajıyla adından bir hayli söz ettirmişti. aynı zamanda YouTube'da yayımlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programındaki açıklamalarıyla da dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz ekim ayında konuk olduğu İbrahim Selim'in programında Sezen Aksu'nun "Vay" isimli şarkısını seslendiren genç oyuncu gelen güzel tepkiler sonrası şarkıcılığa olan bakışını değiştirdi.
Pandemi döneminde şans dersleri alan Daner verdiği bir röportajda "Şan dersleri alıyorum. Şan dersi alırken müzik üzerine yoğunlaşmak gibi bir planım yok. Müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum ama meslek olarak yaparım dediğim bir alan değil" demişti.
Daner, bu kararını değiştirdi. Gelen tepkiler onu çok mutlu edince single çıkarmak için harekete geçti.