Miray Daner'den flaş Kubilay Aka hamlesi! Hayatından tamamen çıkardı

Miray Daner'le ilişkisinin bitirdiğini sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklayan Aka, ''İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' deyip Hilal Altınbilek ile görüntülenince ise olay daha da karışık bir hale gelmişti.