Miray Daner yeni görüntüsüyle sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü
Doğal güzelliğiyle herkesi büyüleyen Miray Daner, imaj değişikliğine gitti. Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu sosyal medyaya damga vurdu.
İlk olarak 7 yaşında Bez Bebek dizisindeki 'Doll Nergis' karakteriyle oyunculuk hayatına merhaba diyen Miray Daner, Medcezir ve Vatanım Sensin dizilerinde yer alarak isminden söz ettirmeye başladı.
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Makeup artist Serhat Şen, sosyal medya hesabından Miray Daner’in bir fotoğrafını paylaşmasıyla güzel oyuncu yeniden gündeme geldi.
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Daner'in fotoğrafına binlerce beğeni gelirken, bazı kişiler de tanımakta zorlandı.
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Miray Daner, makeup artist Serhat Şen’in makyajı ile bambaşka birine dönüştü. Öyle ki, hayranları tanımakta zorlandı. Hatta fotoğrafın Miray Daner olmadığını bile iddia ettiler.
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