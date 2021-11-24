Miray Daner ve Oğulcan Engin aşklarını artık saklamıyor İşte Instagram'daki ilk pozları

Geçtiğimiz haftalarda Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan ve el ele mekandan çıkarken görüntülenen ancak ilişkilerine dair herhangi bir açıklama yapmayan Miray Daner, kural bozarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Birlikteliklerini ilan eden Miray Daner, paylaşımına sadece kalp emojisi koydu.