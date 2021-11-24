Miray Daner ve Oğulcan Engin aşklarını artık saklamıyor İşte Instagram'daki ilk pozları
Güzel oyuncu Miray Daner, kişisel Instagram hesabında yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk kez romantik pozunu paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan ve el ele mekandan çıkarken görüntülenen ancak ilişkilerine dair herhangi bir açıklama yapmayan Miray Daner, kural bozarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Birlikteliklerini ilan eden Miray Daner, paylaşımına sadece kalp emojisi koydu.
Seda Sayan'ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen oğlu Oğulcan Engin, temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırdıktan sonra, influencer Ala Tokel ile kısa bir dönem birliktelik yaşamış ve hemen ardından oyuncu Miray Daner ile adı anılmaya başlamıştı. Önceki akşam ilk kez el ele görüntülenen ikiliden aşk pozu da geldi.
İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam gittikleri eğlence mekanında romantik bir poz verdi. Rol aldığı projelerdeki başarısının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Miray Daner, sevgilisiyle romantik pozunu 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.
Fotoğrafı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan güzel oyuncu, Oğulcan Engin'i etiketleyerek sadece kalp emojisi koydu.