Miray Daner ve Kubilay Aka'nın ayrılığında adı geçen Hilal Altınbilek ilk kez görüntülendi
Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığındaki ihanet iddialarına adı karışan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Hilal Altınbilek, ihanet iddialarının ardından ilk kez görüntülendi.
Vatanım Sensin dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan Miray Daner ve Kubilay Aka'nın herkesi imrendiren aşkları ihanet iddiaları ile sarsılmış ve ünlü çift, ayrılıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Ayrılığın ardından Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek'in beraber olduğu iddiaları ise ortalığı karıştırmıştı.
Miray Daner ile ayrılığının ardından sadece birkaç saat geçmesinin ardından ortaya çıkan bu fotoğrafta ise Kubilay Aka'nın sarmaş dolaş oturduğu kişinin Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel yıldızı Hilal Altınbilek'in olduğu iddia edilmişti.
Bu iddaların ardından güzel oyuncu Hilal Altınbilek, ilk defa görüntülendi. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Altınbilek, gündemdeki ihanet iddialarıyla ilgili suskunluğunu korurken Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimlerinin Ağustos ayı sonuna doğru başlayacağını belirtti.
Adı Kubilay Aka ve Miray Daner'in ilişkisinin bitmesine neden olan ihanet iddialarına karışan Hilal Altınbilek, basın mensuplarının Kubilay Aka sorularına cevap vermeyi tercih etmedi.