Miray Daner ve Kubilay Aka'nın ayrılığında adı geçen Hilal Altınbilek ilk kez görüntülendi

Miray Daner ile ayrılığının ardından sadece birkaç saat geçmesinin ardından ortaya çıkan bu fotoğrafta ise Kubilay Aka'nın sarmaş dolaş oturduğu kişinin Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel yıldızı Hilal Altınbilek'in olduğu iddia edilmişti.