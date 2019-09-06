Miray Daner Kubilay Aka'yı hayatından tamamen çıkardı flaş hamle
Miray Daner, Hilal Altınbilek'le görüntülenen eski sevgilisi Kubilay Aka'yı hayatından tamamen çıkardı.
2,5 Yıllık ilişkilerini bitiren Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığının nedenleri arasına skandal bir isimle ihanet iddiaları karışmış, basın mensupları Aka'yı bir kadınla görüntülemişti. Aka'nın samimi bir şekilde görüntülendiği kişinin ise Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek olduğu iddia edilince ise ortalık karışmıştı.
Miray Daner'le ilişkisinin bitirdiğini sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklayan Aka, ''İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' deyip Hilal Altınbilek ile görüntülenince ise olay daha da karışık bir hale gelmişti.
Bu iddiaların ardından Miray Daner, uzun bir süre sessizliğini korumuş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı 'nispet pozu' paylaşımıyla sessizliğini bozmuştu.
Uzun bir aradan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Miray Daner'in mutluluk pozu, kendisine ihanet ettiği iddia edilen Kubilay Aka'ya nispet olarak algılandı.