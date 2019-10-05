Miray Daner Kubilay Aka'ya misilleme yaptı Bade İşçil ile görüntülenmişti
Kubilay Aka'nın adı Bade İşçil ile anılırken Miray Daner bakın nasıl misilleme yaptı.
Vatanım Sensin dizisinde birlikte rol aldığı Miray Daner'i aldattığı iddialarıyla gündemi sarsan Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde Ufak Tekek Cinayetler'in yıldızı Bade İşçil ile görüntülenmiş, ikili aşk iddialarını yalanlamıştı.
Kubilay Aka ile ayrılığının ardından sessizliğini koruyan Miray Daner, dün akşam Onur Saylak ve Şükran Ovalı’nın rol aldığı “Evlat” oyununu izlemeye gitti ve ilk defa ayrılığı üzerine konuştu.
Miray Daner, Kubilay Aka ile ayrılığıyla ilgili gelen sorulara “Konuşmamayı tercih ederim aslında zaten sessiz kaldım bir süre o yüzden konuşmak istemiyorum. Her şey çok güzel gidiyor ve çok iyiyim” dedi.
Eski sevgilisi Kubilay Aka'nın ihaneti ile sarsılan Miray Daner, Aka'nın Bade İşçil ile görüntülenmesi üzerine de ''Her şey çok güzel gidiyor ve çok iyiyim'' diyerek misilleme yaptı.