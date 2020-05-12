Miray Daner Kubilay Aka yüzünden reddetmiş Aşk 101 pişmanlığı yaşıyor

Setin başladığı yaz döneminde Miray Daner, o zaman sevgili olduğu Kubilay Aka’nın ihanet haberleriyle büyük şok yaşamıştı. Aralarının bir daha düzelmeyeceğini inandığı Aka ile aynı seti paylaşmak istemeyen genç oyuncu, Eda rolünü elinin tersiyle itti.