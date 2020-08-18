Miray Daner Kubilay Aka barıştı iddiası ortalığı salladı Boran Kuzum isyanları başladı
Miray Daner'in kendisini aldattığı iddia edilen Kubilay Aka ile evlilik şartıyla barıştığı iddiası Twitter'ı birbirine kattı, Boran Kuzum hayranları isyan etmeye başladı.
Miray Daner ve Kubilay Aka'nın 2,5 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle bitti. Aka'nın ihanetine uğrayan Daner, hiçbir açıklama yapmasa da Aka, sürekli ihanet iddialarını yalanladı fakat basına yansıyan kareler aldatılmayı ortaya çıkardı. Şimdilerde ise ikilinin yeniden barıştığı iddia edildi.
Miray Daner ve Kubilay Aka'nın barışmasında bir şart olduğu da öne sürüldü. İddialara göre, Miray Daner, Aka ile evlenme şartıyla barıştı. Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyada hızla yayıldı ve Twitter'da Miray Daner TT (en çok konuşulanlar) listesine yerleşti.
Miray Daner'in yakın arkadaşı olarak Boran Kuzum'la Daner'i çok yakıştıran ve beraber olmalarını isteyen hayranları ise duruma sitem etti.
Kubilay Aka'nın İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisine attığı cinsel içerikli mesajları da hatırlatılarak Miray Daner'in barışmakla hata yaptığı konuşulmaya başlandı.