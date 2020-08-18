Miray Daner Kubilay Aka barıştı iddiası ortalığı salladı Boran Kuzum isyanları başladı

Miray Daner ve Kubilay Aka'nın barışmasında bir şart olduğu da öne sürüldü. İddialara göre, Miray Daner, Aka ile evlenme şartıyla barıştı. Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyada hızla yayıldı ve Twitter'da Miray Daner TT (en çok konuşulanlar) listesine yerleşti.