Miray Daner haince bir mesaj atan rejim yanlısı Suriyeli'ye haddini bildirdi
Miray Daner, İdlib'de kalleşçe şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerinin tek tek yazılı olduğu bir paylaşım yaptı. Rejim yanlısı bir Suriyeli ise haince bir yorum yapınca cevabını aldı.
Vatanım Sensin dizisiyle ünlenen ardından başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, birçok ünlü isim gibi kaybettiğimiz kahraman askerlerimiz için sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaptı. İdlib'de şehit düşen 34 askerimizin isimlerinin tek tek yazılı olduğu paylaşıma gelen çirkin yoruma ise cevabı yapıştırdı.
Miray Daner'in paylaştığı, şehit düşen kahraman askerlerimizin isimlerinin yazılı olduğu paylaşıma bir rejim yanlısı Suriyeli yorum yaptı. Yorumunda ''Henüz yeni başlıyor. Askerlerin isimlerinin yazılı olduğu birçok hikaye atacaksın'' diyen haine cevabı Miray Daner verdi.
Kendisine gelen bu iğrenç yorumun ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Daner, Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın şu sözüyle cevabı verdi:
"Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve olmayan"
Daner, paylaşımının sonuna da "Bu söz şimdi çok daha anlamlı" notunu düştü.