Miray Daner Boran Kuzum yeni bir aşka yelken açtı Kubilay Aka hikaye oldu
Kubilay Aka ile olaylı bir ayrılık yaşayan Miray Daner, Boran Kuzum ile ilişki yaşamaya başladı. İkilinin gizli aşkı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Blu Tv ekranlarında Behzat Ç. dizisinin yerini alacak olan Saygı dizisinde yeniden bir araya gelerek rol arkadaşı olacak olan Miray Daner ve Boran Kuzum, yeni bir rol arkadaşlığından önce yeni bir aşka yelken açtı. Kubilay Aka ile 2,5 yıllık ilişkisi olaylı bir şekilde son bulan Daner'in yüzü gülmeye başladı.
Kubilay Aka ile ilişkisi esnasında ihanete uğradığı iddia edilen Miray Daner, yaşadığı zor günlerin ardından yeni aşkı eski rol arkadaşında buldu. Kubilay Aka ile yeniden barışma ihtimali kalmayan Miray Daner, Boran Kuzum ile yaklaşık bir buçuk aydır mutlu bir birliktelik yaşıyor.
Miray Daner ve Boran Kuzum, aşkının ortaya çıkması sosyal medyada da hayranlarını harekete geçirdi. Zaten birbirlerine çok yakıştıklarını düşünen hayranları ikiliden Miray Daner'i Twitter'da Türkiye gündeminde konuşmaya başladı.
Miray Daner'in hayranları, sürekli Kubilay Aka ile 'barıştı' haberlerinin çıkması karşısında hayal kırıklığına uğruyordu. Daner'in yeni aşkı hayranlarını da heyecanlandırdı.