Miray Daner Boran Kuzum yeni bir aşka yelken açtı Kubilay Aka hikaye oldu

Blu Tv ekranlarında Behzat Ç. dizisinin yerini alacak olan Saygı dizisinde yeniden bir araya gelerek rol arkadaşı olacak olan Miray Daner ve Boran Kuzum, yeni bir rol arkadaşlığından önce yeni bir aşka yelken açtı. Kubilay Aka ile 2,5 yıllık ilişkisi olaylı bir şekilde son bulan Daner'in yüzü gülmeye başladı.