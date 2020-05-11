Miray Daner Aşk 101 pişmanlığı yaşıyor Kubilay Aka yüzünden reddetmiş
Netflix'in yeni projesi Aşk 101 dizisinin Eda karakterini canlandıran Alina Boz'dan önce bu karaktere hayat vermesi için Miray Daner'e teklif götürüldü. Daner, Kubilay Aka'nın rol aldığı diziyi duygusal sebeplerden dolayı kabul etmedi.
Güzel oyuncu Miray Daner, son günlerin en çok konuşulan, dijital dizi platformu Netflix'in yeni Türk dizisi olan Aşk 101 pişmanlığı yaşıyor. Atiye, Hakan Muhafız'dan sonra Aşk 101 projesini hayata geçiren Netflix, Eda karakterini Alina Boz'dan önce Miray Daner'e teklif ettiği öğrenildi.
Başarılı oyuncu Daner, gelen bu teklifi hiç düşünmeden elinin tersiyle itti. Eski sevgilisi Kubilay Aka'nın projede olduğunu öğrenen Daner, kalbinin sesini dinledi ve oynamak istemediğini bildirdi.
Setin başladığı yaz döneminde Miray Daner, o zaman sevgili olduğu Kubilay Aka’nın ihanet haberleriyle büyük şok yaşamıştı. Aralarının bir daha düzelmeyeceğini inandığı Aka ile aynı seti paylaşmak istemeyen genç oyuncu, Eda rolünü elinin tersiyle itti.
"Yakın çevresine pişman olduğunu söyledi": Bunun üzerine teklif Alina Boz’a gitti. Alina Boz’un oynadığı Eda karakteri büyük ilgi görünce de Daner’in büyük bir pişmanlık yaşadığını, yakın çevresine anlattığı öğrenildi.