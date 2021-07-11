Mirasını bakın nereye bağışlayacak! İbrahim Tatlıses'i kızdıracak sözler Aydemir Akbaş'tan evlilik itirafı
85 yaşındaki Aydemir Akbaş'ın İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Ata Demirer, Şahan Gökbakar ile ilgili yaptığı açıklamalar olay oldu. Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızıyla ilgili itirafta bulunan Akbaş herkesi hayrete düşürdü.
Kolpaçino, Kutsal Damaca filmleriyle son yıllarda genç kesime adını duyuran usta oyuncu Aydemir Akbaş Akşam gazetesinden Beyhan Benek'e yaptığı açıklamalarda gündemi sarstı.
"Türk basınının yaşayan en eski spor yazarlarından birisiniz. Bugün Türk futbolunu yorumlamanızı istesek neler söylersiniz?" sorusuna Akbaş "Bu kafayla futboldan bir şey olmaz. Bir kere kafa yapımızın değişmesi lazım. Selahattin Beyazıt Galatasaray Spor Kulübü'ne arsa bıraktı, bu arsanın satılıp mevcut borcun ödenmesi lazım." dedi.
"Biz borcu kapatacağımıza olan parayı eritip bir de üzerine yeni borçlar yapıyoruz" diyen Akbaş "Şampiyonluğu bırakın borcu ödeyin, ilk amacın bu olması lazım. Dünyanın parasını verip Afrika'dan 5. sınıf futbolcu transfer ediliyor. Avrupa'dan emekliliği gelmiş oyuncuları getiriyoruz. Ağzımı bozmak istemiyorum. Biz bu mantıkla devam edersek futbol biter." ifadelerini kullandı.
Verdiği beyanatları yerine getirsin: Galatasaray'ın yeni başkanıyla ilgili Akbaş "Burak Elmas ne yapacak, şampiyon olsak o parayı yine elin Afrikalısı'na Romeni'ne verecek, borcu ödeyecek mi? Borcu ödesin gelsin elini sıkayım. Ona şunu tavsiye ediyorum; kendisine değil Galatasaray'a çalışsın. Verdiği beyanatları yerine getirsin. Başarılı olması mümkün ama söylediklerinden saparsa kendi kaybeder. Genç ve dinamik oluşu önemli bir etken umarım başarılı olur. " diyerek düşüncelerini dile getirdi.