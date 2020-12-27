Mirası kabul edilmeyen Bülent Ersoy küplere bindi! Film teklifi için bakın ne dedi
Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy mirasını kabul etmeyen dernek için açtı ağzını yumdu gözünü.
Diva, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yaparken kameraların objektifine takılmıştı. Bülent Ersoy, üzerindeki 40 bin TL'lik kürkü ile yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti.
Ersoy, "Kürklerimin hepsini Türkan Saylan Hanım'ın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır" demişti.
Ancak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konu hakkında açıklama yaparak "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir" açıklamasını yapması Bülent Ersoy'u çok sinirlendirdi.
Diva, bağışlayacağı kürkleri istemeyen kurum için, "Artık kimseye bir şey vermeyeceğim. Benim iyi niyetimi böyle reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim!" dedi. Konuşmasının devamında diva dozunu sertleştirdi.