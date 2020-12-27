Mirası kabul edilmeyen Bülent Ersoy küplere bindi! Film teklifi için bakın ne dedi

Ancak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konu hakkında açıklama yaparak "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir" açıklamasını yapması Bülent Ersoy'u çok sinirlendirdi.