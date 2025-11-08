BIST 10.925
Mirası aylardır konuşuluyordu! Ferdi Tayfur'un gerçek mirası bakın ne kadarmış...

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, ocak ayında hayatını kaybetmiş mirası, ailesi ve akrabalarını karşı karşıya getirmişti. İşte Ferdi Tayfur'un asıl mirası...

Mirası aylardır konuşuluyordu! Ferdi Tayfur'un gerçek mirası bakın ne kadarmış... - Resim: 1

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur vefatının ardından servetiyle gündeme oturmuştu.

Mirası aylardır konuşuluyordu! Ferdi Tayfur'un gerçek mirası bakın ne kadarmış... - Resim: 2

Ferdi Tayfur'un hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgası hem de geride bıraktığı servet aylarca konuşulmuştu.

Mirası aylardır konuşuluyordu! Ferdi Tayfur'un gerçek mirası bakın ne kadarmış... - Resim: 3

Usta sanatçının servetinin 3 milyar TL'lik olduğu yönündeydi. Ancak Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç Ferdi Tayfur'un mirasının 3 milyar değil 6 milyar TL olduğunu söyledi. 

Mirası aylardır konuşuluyordu! Ferdi Tayfur'un gerçek mirası bakın ne kadarmış... - Resim: 4

(Sanatçının 87 daire, arsalar ve Marmaris'te bir adası vardı. Ayrıca 1000'in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedeli de 45 milyon TL'ye yakın olduğu biliniyordu.)

