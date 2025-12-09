Mirası 150 kişiye dağıtılacak iddiaları vardı! Engin Çağlar'ın çocuklarından ilk açıklama geldi

Son dönemde “Engin Çağlar’ın vefatından önce gizli bir vasiyet bıraktığı, bu vasiyette milyonlarca liralık mirasını belirli kişilere ya da hayır kurumlarına değil, ‘halktan rastgele seçilecek 150 kişiye’ paylaştıracağı” şeklinde bir senaryo yaratılmıştı.