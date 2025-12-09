Mirası 150 kişiye dağıtılacak iddiaları vardı! Engin Çağlar'ın çocuklarından ilk açıklama geldi
Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Engin Çağlar’ın mirasının rastgele seçilen 150 kişiye dağıtılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Usta oyuncunun çocukları, mirasına dair sosyal medyada dolaşan vasiyet iddialar üzerine sessizliğini bozdu, iddialara ilişkin açıklama geldi.
Yeşilçam’ın sevilen ve usta oyuncularından Engin Çağlar, 1 Kasım’da motosiklet kazası geçirmiş ve 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Unutulmaz oyuncu Engin Çağlar'ın vefatının ardından sosyal medyada mirasına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Çağlar'ın mirasının, rastgele seçilen 150 kişiye paylaştırılacağı yönündeki iddialar çok ses getirmişti. Konuya ilişkin, usta oyuncunun çocuklarından ilk açıklama geldi.
Son dönemde “Engin Çağlar’ın vefatından önce gizli bir vasiyet bıraktığı, bu vasiyette milyonlarca liralık mirasını belirli kişilere ya da hayır kurumlarına değil, ‘halktan rastgele seçilecek 150 kişiye’ paylaştıracağı” şeklinde bir senaryo yaratılmıştı.
Merhum sanatçının oğulları Eser Övet ile Çağlan Övet, babalarının vefatından sonra sosyal medyada dolaşıma giren miras ve vasiyet iddialarına yönelik ortak bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada; "Son birkaç gündür sosyal medyada babamızla ilgili çıkan miras ve vasiyet haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.