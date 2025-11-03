Miras planları aile içi kavgaya dönüşmüştü! Ahmet Tatlıses'ten uzaklaştırma kararı sonrası açıklama
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, babasının hakkında aldığı uzaklaştırma kararının ardından sessizliğini bozdu. İşte yıllardır süren aile kavgasında son perde...
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, babasının hakkında aldığı uzaklaştırma kararının ardından sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz hafta elektronik kelepçe takılan Tatlıses, "Babamın tüm mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Bu dava mal mülk değil, ailemizi koruma davası" sözleriyle dikkat çekti.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında bir süredir devam eden gerginlik geçtiğimiz hafta mahkeme kararıyla yeni bir boyut kazandı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses'i tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verdi ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.
Aradan geçen birkaç günün ardından Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses, babasının aldığı karara saygı duyduğunu ancak sürecin yanlış anlaşıldığını belirtti.
"BİR KARAR ALINMIŞ SAYGI DUYUYORUM"
Kararın ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses şu ifadeleri kullandı: Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum.