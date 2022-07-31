Miras kavgasına bir yorum da Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den geldi! Ece Erken için yaptığı açıklama şoke etti
Lise Defteri dizisinde rol almasıyla oyunculukta da başarısını gösteren Ece Erken geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu kaybetmişti. Acısıyla derinden sarsılan Erken eşinin ailesinin mal kaçırdığına dair paylaşımlarda bulunmuştu. Çok geçmeden karşı taraftan cevap geldi, Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli Al Sana Haber programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk kariyerindeki başarılı performansı ile gönüllere taht kuran Ece Erken bir döneme damga vuran Lise Defteri dizisinde rol almıştı. Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Eşinin ailesi için mal kaçırdığına dair paylaşımlarda bulunan Erken'e Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den cevap geldi. Kocadereli katıldığı "Al sana haber" programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü...
Sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinin mal kaçırdığına dair paylaşımlarda bulunmuştu. Aile ile yakın ilişkisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski karısı Benan Kocadereli yaptığı açıklamayla gündem oldu.
Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti.
Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.