Miras kavgasına bir yorum da Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den geldi! Ece Erken için yaptığı açıklama şoke etti

Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk kariyerindeki başarılı performansı ile gönüllere taht kuran Ece Erken bir döneme damga vuran Lise Defteri dizisinde rol almıştı. Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Eşinin ailesi için mal kaçırdığına dair paylaşımlarda bulunan Erken'e Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den cevap geldi. Kocadereli katıldığı "Al sana haber" programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü...