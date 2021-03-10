Miraç Kandili yurt genelinde namaz ve dualarla idrak edildi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) bir gece Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya götürülmesi ve buradan da ’huzuru ilahiye’ yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye’de dua ve ibadetlerle idrak edildi.