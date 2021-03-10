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Miraç Kandili yurt genelinde namaz ve dualarla idrak edildi

TÜRKİYE'nin dört bir yanında vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilerde namaz kılıp dua etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) bir gece Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya götürülmesi ve buradan da ’huzuru ilahiye’ yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye’de dua ve ibadetlerle idrak edildi.

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Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde saf tuttu, namaz kılıp, dua etti. 

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Camilerde belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

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Miraç Kandili'nde camilerden bu kareler kayda geçti:

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