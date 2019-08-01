Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu
Ailesiyle birlikte tarladan geldikten sonra bir daha haber alınamayan ve arama kurtarma ekiplerinin 6 saat boyunca meyve bahçeleri ve su kanallarında aradığı minik Yunus Emre, evinin bahçesinde bulunan ilaçlama tankerinde ölü bulundu.
Cansız bedene ulaşılan tankerin kapağının kapalı olduğunun ve ancak dışarıdan kapatılabileceğinin belirtilmesiyle cinayet şüphesi üzerinde durulan olayda, tüm mahalleli gözyaşlarına boğuldu. lay, Bursa’nın Gürsu ilçesi Kumlukalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Hüseyin Akyol 9 yaşındaki oğlu Yunus Emre Akyol ile birlikte tarladan geldi.
Bir süre evde zaman geçiren baba Akyol, yakınlarını ziyaret etmek için oğlu Yunus Emre Akyol’u yalnız bırakarak evden ayrıldı. Babasının gitmesiyle evden çıkan Minik Yunus Emre, dışarıda arkadaşlarıyla bir süre bisiklet sürdü.
Akşam 20.00 sularında eve dönünce Yunus Emre’yi evde bulamayan ailesi, mahallede arama yaptı. Minik Yunus Emre’yi bulamayan yakınları durumu komşularına bildirerek yardım istedi.
Kaybolan çocuğu bulmak için seferber olan mahalleli kendi imkanlarıyla da ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede bulunan iş yerleri kameralarını incelemeye aldı.