Minik Melis hastanede yapılan iğne sonrası öldü! Cenazede yürek yakan manzaralar...
AMASYA'da7 yaşındaki Melis Kıymet, boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yapılan iğne sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti. Melis, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yürek yakan manzaralar ortaya çıktı.
- Amasya'da boğaz ağrısı şikayetiyle çocuk servisinin bulunduğu semt polikliniğinin acil servisine götürülen 7 yaşındaki Melis Kıymet, başlanan tedavisinin ardından yapılan iğne sonucu fenalaşarak aynı poliklinikte hayatını kaybetti. Amasya Valiliği, şok ölüm sonrası adli ve idari soruşturma başlatırken, minik Melis bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Boğaz ağrısı şikayeti dolayısıyla öğretmen olan babası Çağlar Kıymet tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği’ne götürülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Melis Kıymet, burada uygulanan tedavinin ardından rahatsızlandı.
Durumu ağırlaşan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının durumunun ağırlaştığını görev yaptığı okulda öğrenen anne Nuran Zehra Kıymet, hemen hastaneye koştu. Çocuklarının ölüm haberi, genç anne ve babayı sarstı.
Acılı anne ve baba morgun önünde gözyaşı döktü. Biricik kızına yeni yıl hediyesi olarak akıllı saat alan acılı annenin "Beni yavrumun yanına alın” diye seslenmesi yürekleri dağladı.