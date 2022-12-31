Minik Melis hastanede yapılan iğne sonrası öldü! Cenazede yürek yakan manzaralar...

Boğaz ağrısı şikayeti dolayısıyla öğretmen olan babası Çağlar Kıymet tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği’ne götürülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Melis Kıymet, burada uygulanan tedavinin ardından rahatsızlandı.