BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.096,58

Minik Melis hastanede yapılan iğne sonrası öldü! Cenazede yürek yakan manzaralar...

|
Minik Melis hastanede yapılan iğne sonrası öldü! Cenazede yürek yakan manzaralar...

AMASYA'da7 yaşındaki Melis Kıymet, boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yapılan iğne sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti. Melis, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yürek yakan manzaralar ortaya çıktı.

Minik Melis hastanede yapılan iğne sonrası öldü! Cenazede yürek yakan manzaralar...

- Amasya'da boğaz ağrısı şikayetiyle çocuk servisinin bulunduğu semt polikliniğinin acil servisine götürülen 7 yaşındaki Melis Kıymet, başlanan tedavisinin ardından yapılan iğne sonucu fenalaşarak aynı poliklinikte hayatını kaybetti. Amasya Valiliği, şok ölüm sonrası adli ve idari soruşturma başlatırken, minik Melis bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. 

19
Minik Melis hastanede yapılan iğne sonrası öldü! Cenazede yürek yakan manzaralar...

Boğaz ağrısı şikayeti dolayısıyla öğretmen olan babası Çağlar Kıymet tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği’ne götürülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Melis Kıymet, burada uygulanan tedavinin ardından rahatsızlandı.

29
Minik Melis hastanede yapılan iğne sonrası öldü! Cenazede yürek yakan manzaralar...

Durumu ağırlaşan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının durumunun ağırlaştığını görev yaptığı okulda öğrenen anne Nuran Zehra Kıymet, hemen hastaneye koştu. Çocuklarının ölüm haberi, genç anne ve babayı sarstı.

39
Minik Melis hastanede yapılan iğne sonrası öldü! Cenazede yürek yakan manzaralar...

Acılı anne ve baba morgun önünde gözyaşı döktü. Biricik kızına yeni yıl hediyesi olarak akıllı saat alan acılı annenin "Beni yavrumun yanına alın” diye seslenmesi yürekleri dağladı.

49