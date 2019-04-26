Minik İsmail'den duygulandıran şehitlik ziyareti

Türk Bayrağı sevdalısı: Baba Emirhan Boz, oğlunun Türk bayrağı, polis ve askerlere karşı büyük bir hassasiyeti olduğunu belirterek, "Oğlum her gördüğü polis ve askerlere karşı çok duyarlı. Şehit haberleri gördüğünde oturup, bizimle duygulanıp, ağlıyor. Müthiş bir Türk bayrağı sevdası var.