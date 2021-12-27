Minik Asiye'ye pittbul saldırısının ardından köpeklerin toplanmasına ünlülerden Twitter'da 'hayvanıma dokunma' tepkisi

GAZİANTEP'te oturdukları sitenin bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası komaya giren ve hastanede tedavi altına alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaşadıkları tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Yasaklı ırk olarak bulundurulması, bakılması ya da çiftleştirilip üretilmesi yasak olan pittbul ırkına dair tartışmaları yeniden gündeme getiren bu acı olayın ardından bazı belediye birimleri sokaklarda başıboş gezen köpekleri toplamaya başlayınca, hayvanseverler sosyal medyada çok sert tepki verdi. Hayvanların barınaklara götürüleceğini belirten görevlilerin açıklamalarıyla ikna olmayan sosyal medya kullanıcıları Twitter'da 'hayvanıma dounma' hashtag'i ile ülke çapında ses getirdi. Pek çok ünlü bu hashtag ile sokak hayvanlarının toplanıp barınaklara götürülmesine isyan etti.