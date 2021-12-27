Minik Asiye'ye pittbul saldırısının ardından köpeklerin toplanmasına ünlülerden Twitter'da 'hayvanıma dokunma' tepkisi
Minik Asiye'ye pittbul saldırısının ardından ünlülerden Twitter'da 'hayvanıma dokunma' mesajı
GAZİANTEP'te oturdukları sitenin bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası komaya giren ve hastanede tedavi altına alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaşadıkları tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Yasaklı ırk olarak bulundurulması, bakılması ya da çiftleştirilip üretilmesi yasak olan pittbul ırkına dair tartışmaları yeniden gündeme getiren bu acı olayın ardından bazı belediye birimleri sokaklarda başıboş gezen köpekleri toplamaya başlayınca, hayvanseverler sosyal medyada çok sert tepki verdi. Hayvanların barınaklara götürüleceğini belirten görevlilerin açıklamalarıyla ikna olmayan sosyal medya kullanıcıları Twitter'da 'hayvanıma dounma' hashtag'i ile ülke çapında ses getirdi. Pek çok ünlü bu hashtag ile sokak hayvanlarının toplanıp barınaklara götürülmesine isyan etti.
Sosyal medya ikiye bölündü: Bir kısım 'hayvanıma dokunma barınak ölümdür' dedi, bir kısmı 'çocuğum okula gidemiyor'...
Minik Asiye'nin hem bedeninde hem ruhunda travma yaratan pittbul saldırısının ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları köpeklerin sahipleri tarafından acımasızca dövüldükleri için agresifleştiğini, bilinçsizce çiftleştirilip para karşılığı satıldığı ve sokaklarda yoğun sahipsiz hayvan populasyonu oluştuğu ve özellikle de okula erken saatlerde giden çocuklar için bu hayvanların büyük tehlike teşkil ettiğini savunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları da barınakların hayvanların sağlıklı yaşamı için hiçbir şartı barındırmadığını, aksine hayvanların buralarda adeta ölüme terk edildiğini savunarak hayvanların belediye görevlilerinde toplanıp götürülmesine isyan etti.
Ünlü isimler de 'hayvanıma dokunma' diyerek köpeklerin belediye görevlilerince toplanıp barınak alanlarına götürülmesine isyan etti.
Ömür Gedik: Asiye’ye de ağlıyoruz bu canlara da...
Twitter'da TT olan 'hayvanıma dokunma' hashtag'i ile paylaşım yapan Ömür Gedik, 1Bakın başladılar. Asiye’ye de ağlıyoruz bu canlara da. Suçlu saldırgan köpek yetiştirip tedbirsiz gezdirenler, suçlu kısırlaştırma yapmayan belediyeler. Bu masumları ölüme göndermeyin,durdurun, yeni açıklama yapın,lütfen" ifadelerini kullandı.