Minibüste yardım çığlığı! Düğün sabahı tecavüze uğradı intihar girişiminde bulundu
ARNAVUTKÖY'de zorla teyzesinin oğluyla evlendirilen, tecavüze uğrayan ve intihar girişiminde bulunan 26 yaşındaki talihsiz kadın, minibüste attığı yardım çığlığı sayesinde kurtuldu ve devlet korumasına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur genç kadın Aynur Y.'nin ifadesine yer verildi. Aynur Y. ifadesinde, teyzesinin oğlu ile annesinin baskısı sonrası nişanlandığını, evlenmek istemediği halde zorla evlendirildiğini ve düğün gecesi birlikte olmak istemediğini dini nikâhlı eşine söylediğini ifade etti.
İntihar ardından şüpheli eş Yakup Y.'nin aşağıya inerek kendisini eve çıkardığını, annesinin bu sırada evde olduğunu, düşmesinden kaynaklı sırtının da kanlar içinde olduğunu söyledi. Buna rağmen kendisini kimsenin doktora götürmediğini ifade etti.
Ertesi gün olduğunda ise annesi ve teyzesinin kendisini bir odaya götürdüğünü, dini nikâhlı eşinin odaya girmesi sonrası kapıyı üzerlerine kilitlediklerini anlattı. Eşi ile birlikte olmak istemediğini söylemesine rağmen şüpheli Yakup Y.'nin kendisine tecavüz ettiğini anlattı.
Bağırıp yardım talep etti
Sabah'ta yer alan habere göre tecavüz olayının ardından evde bağırıp çağırmaya başladığını söyleyen mağdur Aynur Y., annesinin kendisini doktora götürmek için dışarı çıkardığını, sonra minibüse bindiklerinde bağırıp yardım talep ettiğini ifade etti. Minibüste bağırması sonrası polisin durumdan haberdar olduğunu ve eve gitmek istemediğini belirtince kadın sığınma evine götürüldüğünü, 27 gün burada kaldığını ve sonra ailesinin yanına gittiğini anlattı.