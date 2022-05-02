BIST 2.431
DOLAR 14,87
EURO 15,68
ALTIN 900,74

Minibüste taciz şoku! Kabusu yaşayan Wilma Elles ilk kez anlattı: Perdeleri kapatıp...

Minibüste taciz şoku! Kabusu yaşayan Wilma Elles ilk kez anlattı: Perdeleri kapatıp...

Minibüste yaşadığı taciz kabusuyla ilgili Wilma Elles sessizliğini bozdu.

Minibüste taciz şoku! Kabusu yaşayan Wilma Elles ilk kez anlattı: Perdeleri kapatıp...

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, , yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

116
Minibüste taciz şoku! Kabusu yaşayan Wilma Elles ilk kez anlattı: Perdeleri kapatıp...

Elles  2 yıl önce İstanbul'da yaşadığı ve hala aklından çıkmayan taciz olayını ilk kez anlattı.

216
Minibüste taciz şoku! Kabusu yaşayan Wilma Elles ilk kez anlattı: Perdeleri kapatıp...

Elles, minibüsüne bindiği bir servis şoförünün aracı tenha bir yere çekerek kendisini taciz ettiğini açıkladı.

316
Minibüste taciz şoku! Kabusu yaşayan Wilma Elles ilk kez anlattı: Perdeleri kapatıp...

Elles, uğradığı tacizden cep telefonu numarasını vererek kurtulduğunu söyledi.

416