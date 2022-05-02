Minibüste taciz şoku! Kabusu yaşayan Wilma Elles ilk kez anlattı: Perdeleri kapatıp...
Minibüste yaşadığı taciz kabusuyla ilgili Wilma Elles sessizliğini bozdu.
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, , yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.
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Elles 2 yıl önce İstanbul'da yaşadığı ve hala aklından çıkmayan taciz olayını ilk kez anlattı.
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Elles, minibüsüne bindiği bir servis şoförünün aracı tenha bir yere çekerek kendisini taciz ettiğini açıkladı.
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Elles, uğradığı tacizden cep telefonu numarasını vererek kurtulduğunu söyledi.
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