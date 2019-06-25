Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, trafik levhasıyla çöp konteynerine çarpan minibüsteki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı - Sayfa 1

Datça- Marmaris yolunun 7'nci kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada Hüseyin Atlan (47) yönetimindeki 48 HL 780 plakalı gıda malzemeleri yüklü olan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki  trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı.

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Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı - Sayfa 2

Kazada, hurdaya dönen minibüsteki sürücü Hüseyin Atlan ile yanındaki Arda Atlan (19) ve Halil Özer Yiğit (46) yaralandı.

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Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı - Sayfa 3

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

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Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı - Sayfa 4

Yaralılardan Hüseyin Atlan ile Halil Özer Yiğit'in hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. 

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