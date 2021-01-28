Mini şortunun etkisi sürerken Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız paylaştı şoke etti!
Serenay Sarıkaya son zamanlarda pozlarında sınır tanımıyor. Mini şortlu paylaşımının ardından sütyensiz haliyle paylaşım yaptı.
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ayrılığının ardından uzun bir tatile çıktı. Ege taraflarında huzur arayan Serenay Sarıkaya, İstanbul'a işi olmadıkça gelmiyor. Bu esnada da sosyal medyadan sevdikleriyle iletişimde kalıyor.
En son Alice Müzikali'yle sahne alan fakat koronavirüs nedeniyle işini yapamayan Serenay Sarıkaya, televizyon ekranlarından da uzak kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir ATV dizisiyle anlaştığı iddiası sosyal medyayı birbirine kattı.
Sarıkaya'nın hayranları bir anda ''Lütfen böyle bir şey olsun'' diye yorumlarda bulundu. Güzel oyuncunun ATV'deki Maraşlı dizisinde 6 bölüm rol alacağı hatta rekor bir ücrete anlaştığı iddia edildi.
Bu iddianın ise ardı gelmedi. Sarıkaya, konuya ilişkin bir açıklama yapmasa da bu haberin yalan olduğu fısıltıları yayıldı. Henüz bir netliğe kavuşmadığı için oyuncunun hayranları umutlarını kaybetti.